#الكرملين:بدء الجولة الثانية من المحادثات الموسعة بين بايدن وبوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 18:04

#الكرملين:بدء الجولة الثانية من المحادثات الموسعة بين بايدن وبوتين

منذ 33 mins 16 June، 2021
أخبار موقع المنار

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