مراسل المنار: جيش العدو يلقي قنبلتين مسيلة للدموع أثناء قيام شبّان برمي الحجارة على عمال صيانة صهاينة كانوا يثبتون كاميرات في أعلى الجدار عند الطريق الشرقي لبلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 16:28

مراسل المنار: جيش العدو يلقي قنبلتين مسيلة للدموع أثناء قيام شبّان برمي الحجارة على عمال صيانة صهاينة كانوا يثبتون كاميرات في أعلى الجدار عند الطريق الشرقي لبلدة العديسة

منذ 50 mins 16 June، 2021
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