المتحدث باسم جيش الاحتلال: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من حاجز حزما وتحييد المنفذة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 11:54

المتحدث باسم جيش الاحتلال: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من حاجز حزما وتحييد المنفذة

منذ 40 mins 16 June، 2021
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