مراسل المنار: قوات العدو تطلق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 11:54

مراسل المنار: قوات العدو تطلق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة

منذ 47 mins 16 June، 2021
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