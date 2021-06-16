البراكس: بالإتصال مع المديرية العامة للنفط، لن يصدر جدول تركيب أسعار اليوم، ويبقى الجدول الحالي ساري المفعول – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 08:42

البراكس: بالإتصال مع المديرية العامة للنفط، لن يصدر جدول تركيب أسعار اليوم، ويبقى الجدول الحالي ساري المفعول

منذ 14 mins 16 June، 2021
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