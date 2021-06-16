إدارة بايدن: مستعدون لتوقيع اتفاقات مع روسيا حول نزع الأسلحة قبل انقضاء سريان “ستارت” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 02:10

إدارة بايدن: مستعدون لتوقيع اتفاقات مع روسيا حول نزع الأسلحة قبل انقضاء سريان “ستارت”

منذ 15 mins 16 June، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها مستعدة لوضع اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال نزع الأسلحة قبل انقضاء سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت 3”.

وقال مسؤول كبير في فريق بايدن، من على متن طائرته خلال وصولها إلى جنيف، التي ستستضيف غدا الأربعاء أول قمة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: “نتبع مواقف مرنة فيما يخص مدد وأطر الاتفاقات. هذا يمكن أن يكون شيء أوسع أو اتفاقات تشمل عناصر مختلفة في فترات مختلفة. لهذا السبب لا يوجد شرط ضروري يتمثل في انتظار انقضاء معاهدة ستارت الجديدة لفعل أي شيء”.

وأوضح المسؤول، الذي لم يتم ذكر اسمه، أن هذه المعاهدة ينتهي سريانها عام 2026، مبينا: “الجانب الأكبر من السؤال الذي يحاول الرئيسان الرد عليه في هذه المحادثات هو ماذا سيحدث بعد ذلك، ماذا سيأتي بعد معاهدة ستارت الجديدة”.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي، وعلى خلاف سلفه، دونالد ترامب، لا يصر على ضرورة إجراء محادثات ثلاثية حول هذه القضية بمشاركة الصين.

وقال في هذا السياق: “في نهاية المطاف سنكون بحاجة إلى حديث دائم مع الصين حول القضايا المتعلقة بالسيطرة على الأسلحة، لكن الرئيس أكد بوضوح منذ البداية أن المحادثات الثنائية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم يمثل طريقا للبداية”.

المصدر: وكالات

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