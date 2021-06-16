العراق يطلب من الجامعة العربية إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير فؤاد حسين طلب من الجامعة العربية إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وألقى حسين كلمة العراق في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الدوحة. وقال إن “بلاده مقبلة على استحقاق انتخابي مصيري للمسيرة الديمقراطية فيه، واعتزازا منها بأشقائها العرب، فإنها تطالب جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة، أسوة بطلب مماثل قدم إلى مجلس الأمن الدولي”.

وأكد سعي الحكومة العراقية للتحضير لاجتماع يهدف لتهدئة الأوضاع في المنطقة، والتي تؤثر إيجابيا على الوضع الداخلي في العراق، وبمشاركة جميع دول الجوار العراقي، العربية والإسلامية، إضافة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن “ما يحتاج العراق والمنطقة هو خلق بيئة حوارية مناسبة لمعالجة أهم القضايا والتحديات”.

وأشار الوزير العراقي، إلى أن “جزءا من المشاكل الداخلية في العراق هي انعكاس للصراعات الإقليمية – الإقليمية، والإقليمية – الدولية”.

المصدر: وكالات