مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 02:10

مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 16 June، 2021
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