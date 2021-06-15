الجيش الأمريكي: أكملنا عملية الانسحاب من أفغانستان بنسبة تجاوزت 50%

أفادت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من أفغانستان اكتملت بنسبة تجاوزت 50%.

وجاء هذا الإعلان في بيان القيادة الذي يتم تحديثه ونشره بشكل أسبوعي على موقع “تويتر”.

وأوضحت القيادة أنها سلمت رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، فضلا عن 14379 قطعة من المعدات التي سيتم تدميرها.

وأشارت إلى أنها “لن تقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الانسحاب من الآن فصاعدا لأسباب تتعلق بأمن العمليات والحفاظ على سلامة القوات”.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت أنها ستسحب جميع قوات الاحتلال الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول شهر أيلول/سبتمبر.

المصدر: وكالات