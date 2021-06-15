مراسل المنار: الشرطة الصهيونية تملأ الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة بالقدس ووقوع اصابات واعتقالات خلال المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 18:42

مراسل المنار: الشرطة الصهيونية تملأ الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة بالقدس ووقوع اصابات واعتقالات خلال المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال

منذ 12 mins 15 June، 2021
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