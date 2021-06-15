مراسل المنار: تجمع للمستوطنين في القدس المحتلة لإطلاق مسيرة الأعلام والعدد اقل بكثير من السنوات الماضية حيث يقدر بالمئات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 18:42
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قوات الإحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب العمود وتعتقل عددا منهم في محاولة لإخلاء المنطقة لدخول المستوطنين
شرطة الإحتلال تنتشر في مدينة القدس المحتلة وتضع حواجز حديدية لتأمين "مسيرة الأعلام" للمستوطنين مساء اليوم
مصدر طبي فلسطيني: 5 إصابات بينها 3 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الإحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة
الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تدعو الى النفير والتوجه الى القدس المحتلة تصدياً لمسيرة الأعلام
فصائل المقاومة الفلسطينية: على الاحتلال تحمّل تداعيات تنفيذ مسيرة الأعلام واستمرار العدوان على القدس والأقصى
الجبهة الشعبية: متأهبون للردّ على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات والإصرار على تنظيم المسيرة سيفجر المنطقة برمتها
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندعو شعبنا المرابط في القدس والداخل المحتل والضفة الى الزحف والرباط في المسجد الاقصى
مؤسسات الداخل الفلسطيني المحتل ضمن مناطق 48 تعلن تسيير رحلات الى القدس المحتلة للدفاع عنها ومواجهة المستوطنين
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة بقطاع غزة: اعتبار اليوم يوما لحماية الأقصى والسيادة الوطنية على القدس وللغضب والاستنفار
إعلام العدو: الجيش يقرر تعزيز طواقم الإطفاء في فرقة غزة استعدادا لاحتمال إطلاق بالونات حارقة من القطاع
إعلام العدو: 5 حرائق في المستوطنات بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة
إعلام العدو نقلا عن سكان مستوطنات غلاف غزة: أليس من الأفضل البحث عن بدائل لمسيرة الأعلام لأننا سندفع الثمن؟
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة بتأليف الحكومة مدعوة للاستناد الى الدستور
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين ويحقق حاجاتهم؟
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الزخم المفتعل بمقاربة ملف التشكيل لا أفق له إذا لم يسلك المادة 53 من الدستور
البيت الأبيض: إدارة بايدن تؤيّد إلغاء قانون صدر عام 2002 وأجاز للولايات المتحدة استخدام القوة ضدّ العراق
وزارة الصحة العامة: 45 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس الإيراني: تحقيق زيادة الإنتاج في ظلّ مواصل سياسة الضغوط القصوى يعدّ مفخرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني
منظمة الغذاء والدواء الإيرانية تعلن انضمام إيران الى نادي الدول المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا
وزير الصحة الإيراني: إيران ستصبح واحدة من أكبر مصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم بنهاية الصيف الجاري
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كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن أمله في أن يتصرف نظيره الأمريكي بشكل أقل اندفاعاً من سلفه دونالد ترامب
بوتين: التدريبات العسكرية الروسية على الأراضي الروسية لا يجب أن تقلق واشنطن
كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
الأمم المتّحدة: أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون المجاعة في حوض بحيرة تشاد و400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادّ
شركة طيران الإمارات تسجل خسارة سنوية بـ5,5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود بسبب الاغلاقات المرتبطة بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: تجمع للمستوطنين في القدس المحتلة لإطلاق مسيرة الأعلام والعدد اقل بكثير من السنوات الماضية حيث يقدر بالمئات
منذ 12 mins
15 June، 2021
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