الطقس غدا الاربعاء غائما جزئيا ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليلا في المناطق الشمالية.

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يؤثر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، مما يؤدي الى طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح من حين لاخر، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .

-حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية