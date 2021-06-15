قوات العدو تستعد لـ”مسيرة الاعلام” ومستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء استعداده لتسيير “مسيرة الأعلام” في المسجد الأقصى المبارك، رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث سابقاً ضمن معركة “سيف القدس”.

وأكدت وسائل اعلام اسرائيلية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتجهز لنصب الحواجز العسكرية والطيارة في مدينة القدس استعدادًا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية. وذكرت قناة كان العبرية، أن أكثر من 2000 شرطي ينتشرون اليوم في مدينة القدس المحتلة لتأمين مسيرة الأعلام. ووفقًا لصحيفة يديعوت احرونوت، فإن حكومة نفتالي بينت “تتعرض اليوم لأول تحدِ أمني لها في ظل تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة بسبب مسيرة الاعلام”.

وفي الوقت ذاته ذكر الصحفي الإسرائيلي ألموغ بوكير أن “المستوطنون يطالبون بينت بضرورة الايفاء بوعوده باغتيال قادة المقاومة في غزة”. وأشار إلى أن المستوطنون “نصبوا صورة أمام منزل نفتالي بينت تحمل شعارات وصور للوعود التي قطعها “بينت” للمستوطنين خلال حملته الانتخابية السابقة”.

المصدر: فلسطين اليوم