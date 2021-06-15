ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المفاصل آلام والتهاب وتقييد الحركة، ويمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة والتوابل في تخفيف هذه الآلام، وفقا لمؤسسة Arthritis Foundation.

وتعتبر الأطعمة المضادة للالتهابات إضافة مثالية لنظامك الغذائي، ويمكن لبعض التوابل منع الالتهاب من التطور.

وكشفت مؤسسة Arthritis أن الزنجبيل والكركم والقرفة من أفضل أنواع التوابل للحماية من آلام المفاصل.

وأضافت “إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضا من أعراض هشاشة العظام، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تجد مثل هذه الفائدة. ويُعرف الكركمين بأنه المادة الكيميائية النشطة في جذر الكركم؛ فهو يمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب. وأظهرت العديد من التجارب البشرية فائدة مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تترجم إلى تقليل آلام المفاصل وتورمها”.

وتابعت: “تحتوي القرفة على cinnamaldehyde وحمض سيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة”.

وإذا كنت قلقا بشأن نظامك الغذائي الخاص بالتهاب المفاصل، فيجب أن تفكر في التحدث إلى طبيب أو أخصائي تغذية.

وتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل الروماتويدي، آلام المفاصل وتيبسها وتقييد الحركة.

وتميل الأعراض إلى التطور تدريجيا على مدار بضعة أسابيع، وقد تأتي وتختفي. ولا يوجد أي علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن التشخيص المبكر مهم للغاية.

المصدر: اكسبريس