وزير الأمن الداخلي الصهيوني يوافق بعد جلسة تقييم امني على ابقاء ما يسمى “مسيرة الأعلام” بالقدس غداً في موعدها (قناة فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 21:50

وزير الأمن الداخلي الصهيوني يوافق بعد جلسة تقييم امني على ابقاء ما يسمى “مسيرة الأعلام” بالقدس غداً في موعدها (قناة فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 14 June، 2021
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