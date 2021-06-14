كورونا في روسيا.. تسجيل 371 وفاة و13721 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا الاثنين انه تم تسجيل 371 وفاة و13721 إاصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات “تم تسجيل 13721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14723 إصابة في الحصيلة اليومية السابقة”.

وتابعت السلطات أن “8312 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما توفي 371 شخصا جراء كورونا”، وأضافت “توزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو، (6590 إصابة)، تليها المناطق المجاورة للعاصمة (1043)، ثم مدينة بطرسبورغ (865)”.

المصدر: روسيا اليوم