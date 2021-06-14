التحكم المروري: تم رفع الشاحنة على اوتوستراد الناعمة وحركة المرور خانقة بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 19:08

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة على اوتوستراد الناعمة وحركة المرور خانقة بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 2 ساعة 14 June، 2021
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