الرئيس بري: مبادرتي للخروج من المأزق السياسي والحكومي تحظى بموافقة عربية وإقليمية ودولية

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انزعاجه الشديد من الأوضاع الراهنة في لبنان. واعتبر ان “استمرار حال التردي بأنه سيؤدي إلى خراب كبير لا تُحمد عقباه”.

واكد الرئيس بري في حديث لقناة الميادين الاثنين أن “مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية وإقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسا”.

وأعرب الرئيس بري عن “قلقه البالغ من أن تمسّك البعض بشروط تعجيزية ستزيد في تعقيد الأمور وليس انفراجها”، وشدد على أنه “من موقعه كرئيس لمجلس النواب، حريص جداً على احترام الدستور وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه أو تجاوزه أو خرقه تحت أيّ مسمّيات”.

من جهة ثانية، أكد الرئيس بري أن “ما حققته المقاومة الفلسطينية بارقة أمل للأمة وعنوان وحدة في وجهة خيارات الفتن”، وقال إن “الأمة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة فلسطين الأخيرة، برغم بعض الأوجاع التي يعرفها هذا البلد أو ذاك”، مضيفاً أن من “أهم إنجازات ما حصل هو الوحدة الشعبية الفلسطينة الشاملة، في داخل فلسطين كلها وفي خارجها”.

المصدر: موقع الميادين