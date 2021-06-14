عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 14 حزيران 2021

العناوين

الأخبار :

-منسوب الغضب الشعبي يرتفع الحريري يتريّث في الاعتذار… وبرّي “لن يُسلّم البلد لعون وباسيل‎”‎

ـ المقاومة تستعدّ لمواجهة استفزاز القدس

ـ القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العملاء!

-شركتا الخلوي ممنوعتان من الصرف

-كاميرات التجسّس الأمميّة: ديل كول يتراجع

-اللواء عثمان يعاقب عائلات الفارّين

البناء :

-نهاية الدور الإقليميّ للكيان والانتقال إلى ‏خلف الجدران… وبلينكن يرحّب بحكومة ‏بدون نتنياهو

-اجتماع دار الفتوى وسجال ‏باسيل خليل يعقّدان المشهد الحكومي ّ ‏المعقّد… وبرّي يمدّد المهل

-الدولار يقفز ‏فوق الـ 15000 ومنصة سلامة على ‏الورق… وشكوى الحليب والدواء تتصاعد‎

الديار :

-الوجه الآخر للبنان : الفساد يُحوّل لؤلؤة الشرق الى دولة فاشلة ساعة الحقيقة دقّت…

-ما هو دور الجيش في المرحلة المُقبلة ؟

-الرئيس الفرنسي يدرس آلية لضمان استمرار الخدمات العامة

اللواء :‎

-“‎الإنهيار” على طاولة بايدن ماكرون. وسحب الإعتذار من التداول‎!‎

-الكنيسة الأرثوذكسية تنتفض.. وبكركي لحركة اعتراضية .. وباسيل يتوعد

الجمهورية :

-إتصالات ومشاورات في كل الإتجاهات.. ‏وحديث عن حكومة هذا الأسبوع

النهار :

-لبنان إلى “عهد” الإدارة الدولية للانهيار؟

الأنباء :

-ترشيد الدعم” ضرورة قصوى مع تفاقم الأزمات.. التأليف في جمود واعتذار الحريري في عهدة بري

الاسرار

البناء‎

قال مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إنه بعد الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى وحضره المجلس ‏الشرعي وخطباء الجمعة تكرّس عرف جديد يقدّم بموجبه الرئيس المكلف تقريره للمجلس الطائفيّ بدلاً من مجلس ‏النواب. وينال ثقتهم قبل التقدّم بحكومته لنيل الثقة النيابية وبذلك صارت شروط أي تكليف برئاسة الحكومة مقيّدة ‏بنيل هذه الثقة‎.

اعتبر دبلوماسي مخضرم أن نهاية عهد بنيامين نتنياهو في قيادة كيان الاحتلال تعلن نهاية مرحلة الاستقلال ‏وانتقال الكيان الى عهد الوصاية الأميركيّة بعدما فشل نتنياهو بتثبيت معادلة الردع في حرب سيف القدس، وبذلك ‏سقط آخر هامش للمناورة الذي كان يمتلكه الكيان كحليف لواشنطن‎.‎

الجمهورية‎

ـ أكد نائب من فريق السلطة أنه إذا ألفت حكومة كحكومة دياب في حال اعتذر الحريري لن يدخل دولار واحد إلى ‏البلد‎.

ـ مرجع كبير بدأ بإجراء عملية تقويم العلاقة مع حزب حليف في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بتشكيل ‏الحكومة‎.

ـ يحمّل مسؤول كبير حزبا مثيرا للجدل بأنه يختبىء خلف فريق حليف له في تعطيل تأليف حكومة إنقاذي‎.‎

اللواء‎

ـ يعتبر رئيس حكومة سابق أن بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قطع الطريق على إمكانية تكليف أية ‏شخصية جديدة التأليف الحكومة في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار‎!

– طلب أحد المفاوضين من الثنائي الشيعي من مرجعيته إعفائه من الإستمرار في التفاوض مع النائب جبران باسيل ‏بعد وصول الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود بسبب معاندة رئيس التيار الوطني الحر‎!

ـ رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر ‏حدودي فضلا عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية‎!‎

النهار‎

ـ يُنقل أنّ عاصمة عربية كبرى تضطلع بدور بارز في الملف اللبناني بعيداً من الأضواء وتدعم مرجعية سياسية ‏وتسوّق لها عربياً ودولياً‎.

ـ تستغرب جهات نيابية كيف ان الدولة اللبنانية تشتري مشتقات نفطية من شركة موضوعة في خانة الاتهام وقد ‏ختمت مكاتبها بالشمع الاحمر‎.

ـ قال مستشار حكومي ووزير سابق انه لو عرض عليه اي منصب وزاري او نيابي لاعتذر فوراً بعدما لم تعد ‏المناصب لا شرفاً ولا ترفاً‎.‎

الأنباء

لم تصل كل الاتصالات الجارية حيال ملف حيوي الى نتيجة رغم محاولات الوزير المعني بأكثر من اتجاه‎.‎

سُجّل غياب أي رد أو تعليق على حديث مباشر وواضح وجّهه مرجع غير سياسي الى مسؤول رسمي‎.‎

الأخبار

بعد الاعتراض الحاسم من سكان منطقة جنوبيّ الليطاني، وبعد تبلّغه موقفاً واضحاً من الجيش اللبناني برفض ‏مشروع كاميرات المراقبة، بعث قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، بكتاب إلى الأمم المتحدة، يبلغها ‏فيه بصعوبة تنفيذ المشروع. وكانت القوات الدولية قد بدأت التحضير لتركيب كاميرات مراقبة ذات تقنيات متطورة ‏في منطقة انتشارها، تغطي بها الثغرات في كاميرات المراقبة العائدة للعدو الإسرائيلي، وهو ما عُدّ محاولة من ‏اليونيفيل لمساندة العدوّ استخبارياً. وتصدّى الأهالي لهذا المشروع، بما أدى إلى إفشاله‎..‎

قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وقف التغطية الصحية وكلّ التقديمات لعائلات العسكريين ‏الذين يفرّون من الخدمة. ويُعدّ هذا الإجراء عقوبة جماعية لعائلات أفراد يطالب معظمهم بقبول “تسريحهم” من ‏الخدمة قانونياً بعد قضائهم السنوات المنصوص عليها لتقديم طلبات التسريح، إلا أن المديرية ترفض قبول “تقاعدهم” ‏المبكر، بذريعة خفض النفقات. ويزيد هذا القرار من تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعانيها عموم سكان لبنان، وإن ‏بدرجات متفاوتة، علماً بأن عائلات العسكريين باتت تصنّف من الأكثر فقراً، نتيجة انهيار قيمة الرواتب، ربطاً بانهيار ‏سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار

المصدر: صحف