الاحتلال يودع مخططًا كبيرًا لتوسعة مستوطنة جنوب نابلس

أودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مخططًا كبيرًا لتوسعة مستوطنة “شفوت راحيل” المقاومة على أراضي المواطنين جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب اراضي المواطنين في جالود وترمسعيا.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن اقرار المخطط الجديد سيضاعف الاستيطان الى نحو خمس مرات في المستوطنة التي اقيمت عام 1991، على اراضي جالود وترمسعيا.

وقال دغلس لوكالة “وفا” الرسمية، إن “الوثائق التي صادق عليها ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى نهاية شهر أيار المنصرم لتوسعة مستوطنة “شفوت راحيل”، تبين أن البناء سيتم على مساحة تقدر بـ376 دونما من اراضي جالود وترمسعيا، وتوسيع مساحة الارض التي تحتلها المستوطنة”.

وأضاف مسؤول الاستيطان، أنه بحسب الخطة المعلنة، فإن الاراضي تقع في حوض رقم (13) موقع الخفافيش من اراضي جالود، وحوض رقم (3) موقع سعب المصري من اراضي ترمسعيا.

وتستهدف الخطة تغيير تخصيص الاراضي من زراعية الى: مناطق سكنية، ومنطقة مبانٍ ومؤسسات عامة وتجارية، ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق.

المصدر: فلسطين اليوم