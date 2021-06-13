بدء انتخابات نقابة مهندسين طرابلس

إنطلقت عملية الإنتخابات في نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، عند التاسعة من صباح الأحد، لإختيار نقيب جديد خلفا للنقيب المنتهية ولايته بسام زيادة، و8 أعضاء لمجلس النقابة: واحد عن فرع مهندسي الكهرباء، وواحد عن فرع مهندسي الميكانيك الاستشاريين، وستة عن الهيئة العامة، إضافة الى إنتخاب عضوين للجنة إدارة الصندوق التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين، وعضوين أصيلين وعضوين رديفين للمجلس التأديبي، و3 أعضاء للجنة مراقبة حسابات الصندوق التقاعدي.

ويشارك في هذه الإنتخابات التي تجري في منشآت معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس 9525 من أصل 12165 سددوا إشتراكاتهم ويحق لهم الإنتخاب.

وتتنافس في هذه الإنتخابات 4 لوائح تحظى بدعم وتأييد القوى والفاعليات السياسية والحزبية وهي:

– لائحة 2024 برئاسة المرشح لمنصب النقيب المهندس بهاء حرب، وتضم المهندسين: صولانج الحويك، محمد شيخ النجارين، خضر حسين، ريما منصور، نقولا سليمان، زكريا عقل، بدواني جبور.

– لائحة الإنقاذ النقابي التي يترأسها النقيب السابق فؤاد ضاهر وتضم المهندسين: وسيم الحولي، زكريا عقل، الدكتور بشار الحسن، ألكسي منصور، جوزيف العم، سهير ليلى، إبراهيم نحّال، مكسيم داوود، والدكتور محمد هللو.

– لائحة البعد الرابع برئاسة المهندس روجار رامز النشار لمنصب النقيب إضافة الى لائحة المرشحين المستقلين: محمد شيخ النجارين، ماجدة الصيداوي، زكريا عقل، الدكتور بشار الحسن، والمهندس جميل عازار، إضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين منهم: طوني فغالي لمنصب النقيب ولعضوية المجلس كل من: أحمد هرموش، جميل عازار، محمد الصاج، شربل غصن، محمد شيخ النجارين وصلاح شعراوي.

وعند التاسعة، أعطى النقيب بسام الزيادة الإشارة ببدء أعمال الإقتراع وجال على الصناديق وشدد على “التزام التطبيقات الصحية”، ولفت العديد من المهندسين إلى حسن تنظيم عملية الإقتراع التي تجري في حضور كثيف وسط أجواء تنافسية نقابية.

المصدر: الوكالة الوطنية