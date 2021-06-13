الصحة اللبنانية تعلن توسيع الفئة المستهدفة باللقاح غدا وشمول من يبلغون 53 عاما وما فوق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 00:18

الصحة اللبنانية تعلن توسيع الفئة المستهدفة باللقاح غدا وشمول من يبلغون 53 عاما وما فوق

منذ 51 mins 12 June، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أنه”بعد تمنيع العدد الأكبر من الفئة المستهدفة خلال اليوم الأول من ماراتون فايزر،  ونزولا عند طلب المواطنين في تخفيض الفئات العمرية، وفي ظل توفر عدد لقاحات فايزر إضافية، قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض عمر الفئة المستهدفة للمشاركة في الجزء الثاني من ماراتون فايزر يوم غد الأحد بحيث تصبح من ثلاثة وخمسين عاما وما فوق، أي مواليد 1968 وما دون، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي خمسة وخمسين عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة”.

المصدر: الصحة اللبنانية

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