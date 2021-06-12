شبان فلسطينيون يطلقون مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال بمنطقة الخلوة في بلدة الطور في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2021 - 22:42

شبان فلسطينيون يطلقون مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال بمنطقة الخلوة في بلدة الطور في القدس المحتلة

منذ 16 mins 12 June، 2021
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