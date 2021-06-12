وزارة الصحة اللبنانية: عدد الذين تلقوا لقاح “فايزر” حتى الساعة الثالثة بلغ 13516 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2021 - 17:32

وزارة الصحة اللبنانية: عدد الذين تلقوا لقاح “فايزر” حتى الساعة الثالثة بلغ 13516 شخصا

منذ 2 ساعة 12 June، 2021
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