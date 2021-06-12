ماراتون فايزر يتواصل في طرابلس شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2021 - 15:42

ماراتون فايزر يتواصل في طرابلس شمال لبنان

منذ 2 mins 12 June، 2021
فايزر5
لبنان

مواطنون من جنسيات مختلفة تقاطرت إلى ستة مستشفيات تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة ضمن فعاليات ماراتون فايزر الثالث وكان اللافت في طرابلس الإقبال الكثيف لذوي الإحتياجات الخاصة.

وشهد المستشفى الاسلامي والحكومي في منطقة القبة ومستشفى هيكل قضاء الكورة ومستشفى سير الحكومي في الضنية  إقبالا كثيرا تخطى ما يقارب ٣الاف تلقوا اللقاح خلال يوم السبت  واصبحوا من المسجلين على المنصات الخاصة باللقاح

وكانت المستشفيات رفعت جهوزيتها وحشدت عشرات الممرضين لاستقبال  الراغبين في التلقيح ضمن المعايير التي وضعتها وزارة الصحة العامة وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح.

المصدر: مراسل الموقع

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