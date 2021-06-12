كورونا في تركيا.. تسجيل 6261 إصابة و69 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، عن تسجيلها 6261 إصابة و69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6261، مقابل 6408 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5319359.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 69 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 96 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48593 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 6217 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5192945 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: وكالات