وفد من حزب الله زار “مياه لبنان الجنوبي” والتقى مديرها.. للتعاون والتخفيف من معاناة الناس

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول العمل البلدي في الجنوب حاتم حرب الجمعة إدارة “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في مدينة صيدا والتقى مديرها العام ورئيس مجلس الإدارة وسيم ضاهر.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون للتخفيف من معاناة الناس في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي طالت معظم الشرائح الاجتماعية خصوصا مع بداية فصل الصيف.

وبحث المجتمعون في “المشاكل التي تعاني منها المؤسسة بسبب النقص الحاد في المواد الخاصة بالامدادات وتصليح الأعطال”، وجرى عرض “للواقع الخاص بالخدمات المتنوعة التي تؤديها المؤسسة حاليا، بالاضافة الى الانجازات التي تم تحقيقها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها المؤسسة وموظفيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام