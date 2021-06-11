وفد من حزب الله زار “مياه لبنان الجنوبي” والتقى مديرها.. للتعاون والتخفيف من معاناة الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 18:14

وفد من حزب الله زار “مياه لبنان الجنوبي” والتقى مديرها.. للتعاون والتخفيف من معاناة الناس

منذ 33 mins 11 June، 2021
حزب وضاهر
لبنان

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول العمل البلدي في الجنوب حاتم حرب الجمعة إدارة “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في مدينة صيدا والتقى مديرها العام ورئيس مجلس الإدارة وسيم ضاهر.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون للتخفيف من معاناة الناس في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي طالت معظم الشرائح الاجتماعية خصوصا مع بداية فصل الصيف.

وبحث المجتمعون في “المشاكل التي تعاني منها المؤسسة بسبب النقص الحاد في المواد الخاصة بالامدادات وتصليح الأعطال”، وجرى عرض “للواقع الخاص بالخدمات المتنوعة التي تؤديها المؤسسة حاليا، بالاضافة الى الانجازات التي تم تحقيقها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها المؤسسة وموظفيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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