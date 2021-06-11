الرئيس عون استقبل وفدا عربيا مهنئا بعيد المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 13:54

الرئيس عون استقبل وفدا عربيا مهنئا بعيد المقاومة والتحرير

منذ 13 mins 11 June، 2021
الرئيس عون
لبنان

إطلع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف على المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وبرنامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم.

كما التقى الرئيس عون وفدا من المؤتمر القومي الاسلامي ضم رؤساء أحزاب ونوابا وشخصيات سياسية ونقابية من مختلف الدول العربية قدموا له التهنئة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وعبروا عن التضامن مع لبنان والرئيس عون والإلتفاف حول مواقفه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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