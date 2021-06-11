حاملو “هواوي” على موعد مع تحديث جديد لـ 100 إصدار “يلتف” على العقوبات

كشفت مصادر إعلامية عن خطط جديدة لدى شركة “هواوي” الصينية لتخطي العقوبات الأميركية، حيث تعمل الشركة على تحديث جديد يشمل نحو 100 إصدار من هواتفها الذكية المنتشرة حول العالم.

وأكدت المصادر أن شركة “هواوي” ستقوم بترقية أكثر من 100 إصدار من هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية إلى نظام “HarmonyOS”، وهو نظام بديل لنظام “EMUI”.

وبحسب موقع “notebookcheck”، قد لا تشمل العقوبات نظام “HarmonyOS” بشكل مباشر، وستتلقى جميع الأجهزة تحديثات هذا النظام بحلول منتصف عام 2022، على أبعد تقدير.

ويتوفر نظام “HarmonyOS 2.0″، على أجهزة “Watch 3″ و”Watch 3 Pro” و”MatePad Pro”، لكن الشركة ستوفره للكثير من الإصدارات أيضا.

ونوهت المصادر إلى أن نظام تشغيل جديد يوفر متاجر متاحة له مثل “Ars Technica”، حيث يرصد على أنه جهاز “أندرويد”.

وبحسب المصدر، فإن الهواتف التي ستشملها التحديثات هي: سلسلة “Mate 9″ و”Mate 10″ و”P10″ و”P20″ و”nova 5″ و”M5” و”V”، وغيرها.

واستخدام “HarmonyOS” يعني أن الشركة لن تظل معتمدة بالكامل على نظام “أندرويد”، ولن تتأثر بالعقوبات الأميركية.

وتمنع العقوبات الأميركية “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابت” من إمداد الطرز الجديدة من هواتف “هواوي” بالدعم الفني أو السماح لها بالدخول على خدمة غوغل للهواتف المحمولة التي تعتمد عليها أغلب التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد.

المصدر: سبوتنيك