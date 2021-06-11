عجز الميزانية الأميركية يسجل مستوى قياسياً

سجل عجز الميزانية الأمركية مستوى قياسيا حيث بلغ 2.06 تريليون دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام الميزانية الجاري.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في تقرير شهري إن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7% من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أن برامج الإغاثة من فيروس كورونا دفعت الإنفاق في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفعت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 29.1% لتصل إلى 2.61 تريليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: روسيا اليوم