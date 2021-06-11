برلين تدعو دول G7 إلى وحدة الموقف تجاه روسيا والصين

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دول مجموعة السبع الكبار إلى وحدة الموقف والعمل المشترك، بما في ذلك في ما يخص العلاقات مع روسيا والصين.

وقال ماس في تصريح لمؤسسة “فونكيه” الإعلامية عشية قمة الدول السبع في بريطانيا: “إذا قبلنا تحدي العصر بشجاعة وبذلنا جهودا موحدة وفعالة، فإننا سنتمكن من إثبات استقرار نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي المفتوح، بما في ذلك في ما يخص العلاقات مع بكين وموسكو”.

وأشار إلى أن نجاح هذا العمل يتوقف بدرجة كبيرة على الأوروبيين، مضيفا أن “فقط أوروبا متكاتفة في السياسات الداخلية وفعالة في السياسة الخارجية، ستتمتع بالوزن اللازم على الساحة العالمية”.

ورحب ماس بما وصفه بـ “عودة الولايات المتحدة” إلى الحلبة الدولية، مشيرا إلى أن قمة الدول السبع يجب أن تبحث التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي.

المصدر: وكالات