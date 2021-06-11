تركيا تتحدث عن سير المفاوضات مع مصر ومسألة تبادل السفيرين وموقف البلدين من ليبيا

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أن بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حاليا طرفين منفصلين، كما توقع تبادلا للسفيرين بين أنقرة والقاهرة في فترة مقبلة.

واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أن بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حاليا طرفين منفصلين، كما توقع تبادلا قريبا للسفيرين بين أنقرة والقاهرة.

وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة “TRT” التركية نشرت اليوم الخميس: “فتحت قناة اتصال بين الاستخبارات التركية والمصرية، والآن عاد التواصل إلى مستوى وزيري الخارجية. سارت المحادثات بشكل جيد حتى الآن، وبعد ذلك يتوقع عقد لقاء بين الوزيرين والقيام بتعيين متبادل للسفيرين وإقامة علاقات جيدة”.

وأشار إلى أن مصر كانت في الماضي إلى جانب قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، بينما وقفت تركيا إلى طرف حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج باعتبارها سلطة شرعية، وأردف: “حاليا هناك حكومة شرعية واحدة فقط ونحن لسنا إلى جانبين منفصلين، وهذا هو أحد المجالات التي يمكننا التعاون فيها”.

ولفت إلى أن مجالا آخر للتعاون بين تركيا ومصر يمثله الملف الفلسطيني، مبينا: “لقد أكدنا ونؤكد دائما على أهمية مصر، إذا طبعنا علاقاتنا فهناك العديد من الدول التي تحتاج إلى تعاوننا”.

المصدر: وكالات