مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 10-6-2021

ما دامَ انَ طوابيرَ السياسيينَ باقيةٌ لحمايةِ المحتكرين ، فانَ طوابيرَ المواطنينَ ستبقى امامَ محطاتِ البانزين وصيدلياتِ الدواء، وسيبقى حليبُ الاطفالِ حبيسَ التجارِ والطحينُ رهينةً في بعضِ المستودعات ..

وللبنانيينَ الواقفينَ في طوابيرِ الصبر، ليس من يقفُ عندَ اوجاعِكم كمن يتاجرُ بها، وليسَ مَن يبحثُ عندَ كلِّ صديقٍ عما يخففُ من معاناتِكم، كمن يقفُ عندَ خاطرِ الاميركي واوامرِه – المسببِ الاساسيِّ للحصار – المولِّدِ لكلِّ هذه الازمات، وليسَ مَن دفعَ الدمَ ولا يزالُ لحمايةِ كراماتِ الناسِ كمَن يشربُ معَ المحتكرينَ دماءَ اللبنانيينَ بالوكالاتِ الحصرية.

رغمَ كلِّ الوجعِ ما زالَ التخفيفُ من معاناةِ اللبنانيينَ ممكناً، وما زالَ تغييرُ العقليةِ التي تتحكمُ بالاقتصادِ اللبناني لعقودٍ من الزمنِ قادراً على وقفِ هذا التدهورِ المخيفِ الذي جعلَ البلدَ يقاربُ الارتطامَ الكبير ..

في فلسطين، تطورٌ كبيرٌ رسمتهُ جِنينُ اليومَ بوجهِ المحتلِّ الصهيوني، فرصاصاتُ الشرطةِ الفلسطينيةِ شاركت اليومَ رصاصاتِ المقاومينَ التي واجهت قوةً صهيونيةً اقتحمت احياءَ جنينَ ملاحِقةً احدَ مقاومي سرايا القدسِ جميل العموري، فتصدى لها مع الضابطينِ في الشرطةِ الفلسطينيةِ أدهم عليوي وتيسير عيسى، ما ادى الى ارتقاءِ الثلاثةِ شهداء، ويؤكدُ الدمُ الفلسطينيُ انه واحدٌ موحّدٌ بوجهِ العدوِ الاسرائيلي الذي يسعى بحكومتِه الباليةِ وقِطعانِ مستوطنيهِ المتطرفينَ من خلالِ التصعيدِ الى حساباتٍ داخليةٍ في الكيانِ المهتزِّ سياسياً واجتماعياً .

اما اعلامياً فما زالت اعترافاتُ الصهاينةِ انَ قناةَ المنارِ تهزُّ الوعيَ الصهيوني، وانها عمَّقت الهزيمةَ في نفوسِ الجيشِ ومستوطنيه، وكما قالَ المحللُ الاسرائيليُ ايهود يعري فانَ الدورَ الذي لعبتهُ المنارُ في المعركةِ الاعلاميةِ لا يقلُ اهميةً عن دورِ المدافعِ الميدانية ..

المصدر: قناة المنار