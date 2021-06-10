وفد من حزب الله في صيدا جال على عدد من المؤسسات الرسمية بمحافظة لبنان الجنوبي

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر الخميس على عدد من المؤسسات الرسمية في محافظة لبنان الجنوبي، وزار عددا من رؤساء الدوائر والمصالح العامة العاملة فيها، استكمالا للجولة التي قام بها منذ أسبوعين.

وشملت الجولة في المحافظة رؤساء مصالح المالية، تعاونية موظفي الدولة تسجيل السيارات، توزيع الجنوب في مؤسسة كهرباء لبنان، منطقة الاتصالات، ودوائر العمل، المساحة، النفوس وقلم قضاء صيدا ومكتب صيدا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

واطلع الوفد على سير العمل فيها والمشاكل التي تعاني منها، واكد على “أهمية مواصلة الجهود رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد”، ونوه “بنشاط العاملين من مدراء وموظفين، رغم الأزمة المعيشية والإقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطن والموظف على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام