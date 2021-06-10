وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و229 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 21:22

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و229 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 10 June، 2021
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