تجمع أصحاب الصيدليات: التوقف القسري عن العمل الجمعة والسبت

أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان في بيان له الخميس “التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق لحشد اوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي الى ايصال صوتنا لمن يعنيهم الامر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الازمة المستفحلة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم بعدما باتت الصيدليات شبه خالية من الادوية وحليب الاطفال”.

وأضاف البيان “يهمنا التأكيد ان مطالبنا هي نقابية مهنية حياتية تتعلق بالامن الصحي للمواطن ولا دخل لنا بزواريب السياسة والسياسيين”، واكد أن “أي محاولة لأي جهة لاستغلال هذا التحرك وهذه المطالب لاهداف سياسية لن تفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح”، وأضاف “تحركنا لا يشمل المشاركة في أي اضراب او اعتصام او تظاهرة موجهة ضد اي جهة ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام