ايران.. دخول أول مجموعة بحرية ايرانية مياه المحيط الأطلسي

أعلن مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري عن دخول مجموعة بحرية ايرانية مياه المحيط الاطلسي للمرة الأولى ومن دون الرسو في موانئ سائر الدول.

وقال الأدميرال سياري في تصريح له الخميس إن “التواجد في المياه الدولية حق مشروع للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وسنواصل هذا المسار باقتدار”.

وأضاف أن “المجموعة البحرية الـ 77 للقوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤلفة من المدمرة “سهند” ايرانية الصنع تماماً والسفينة اللوجستية “مكران” دخلت وللمرة الاولى المحيط الاطلسي لاظهار قدرة البلاد في مجال الملاحة البحرية”.

وقال إن “هذه المجموعة البحرية كانت قد انطلقت قبل شهر من ميناء “بندرعباس” (بمحافظة هرمزكان جنوب ايران) وبعد أن عبرت من رأس الرجاء الصالح وقطعت 6 الاف ميل أي نحو 12 الف كم تتواجد الآن في مياه المحيط الاطلسي في طريقها نحو المحيط الاطلسي الشمالي”.

واكد أن تواجد المجموعات البحرية للقوة البحرية الايرانية في المياه الحرة يجري وفق القوانين الدولية، مضيفاً ان “السفينة اللوجستية “مكران” التي تعد بمثابة قاعدة بحرية متحركة تمكنت بمعية المدمرة الوطنية “سهند” للمرة الاولى ومن دون الرسو في موانئ دول اخرى من الدخول الى المحيط الاطلسي، وان هذا التواجد المقتدر مؤشر الى القدرات البحرية واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

واوضح أن “الملاحة البحرية في هذه المدة الطويلة في الظروف الجوية غير المناسبة للمحيط الأطلسي الشمالي والجنوبي تهدف الى الارتقاء بقدرات الملاحة البحرية”. وقال الأدميرال سياري “حينما اعلنا عزمنا الذهاب الى المحيط الاطلسي قالت بعض الدول ومنها الاستكبار العالمي إن القوة البحرية الايرانية غير قادرة على انجاز هذا الامر إلا انهم رأوا أننا انجزناه باقتدار”.

واكد أن “مهمة القوة البحرية الايرانية هي الدفاع عن الحدود المائية وصون مصالح ومنافع الجمهورية الاسلامية الايرانية في البحار وهي المهمة التي انجزتها بنجاح”.

واوضح أنه “منذ أن اطلق قائد الثورة الاسلامية صفة الاستراتيجية على القوة البحرية للجيش عام 2008 فإنها اتخذت 3 مهمات خاصة في جدول اعمالها وهي التواجد في المياه الحرة وتنمية الدبلوماسية البحرية والتواجد في خليج عدن للحفاظ على امن خطوط المواصلات امام الارهاب البحري”.

وصرح أن “القوة البحرية الايرانية بإرسالها 76 مجموعة بحرية الى المياه الحرة والدولية قامت لغاية الآن بمرافقة نحو 4 الاف و 700 سفينة تجارية وناقلة نفط للعبور من منطقة الخظر بأمان وهو الامر الذي كان مؤثرا كثيرا في امن الاقتصاد البحري”.

ولفت الى أن “مجموعات القوة البحرية الايرانية تواجدت ايضاً في جنوب الهند وسريلانكا والمحيط الهادئ، مضيفاً أنه “خلال اعوام مضت مجموعة بحرية ايرانية نحو الغرب بعبورها من خليج عدن وباب المندب والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط وجبل طارق”.

المصدر: فارس