وزارة الصحة: ماراتون فايزر لعمر 55 وما فوق وذوي الحاجات الخاصة السبت والاحد

تنظم وزارة الصحة العامة ماراتون فايزر الثالث، “وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، وذلك السبت والأحد في 12 و13 حزيران الحالي في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء”.

وأوضحت الوزارة أنها “ستعمد الى تقريب المواعيد المحددة في وقت سابق لذوي الحاجات الخاصة ليومي السبت والاحد وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة لهم لتسريع تمنيعهم، مع التشديد على أهمية التسجيل المسبق على المنصة لغير المسجلين منهم حتى الآن حرصا على تفادي الازدحام وتمنيع أكبر نسبة معينة من الأشخاص، وتنطبق ضرورة التسجيل المسبق على كامل الفئة المستهدفة المذكورة أعلاه”.

وأكدت الوزارة “التزامها وسعيها اليومي لتحقيق التمنيع المجتمعي في أقرب فرصة ممكنة سواء من خلال مبادرة الماراتون الأسبوعي أم من خلال تكثيف المواعيد عبر المنصة.

وفي ما يلي مراكز التلقيح في المناطق اللبنانية كافة:

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام