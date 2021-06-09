فهمي هنأ قوى الامن وشعبة المعلومات على جهودهم في كشف مهربي الكبتاغون الاسبوع الماضي

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي البيان التالي: “تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 3 أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها الاسبوع الفائت في مطار رفيق الحريري الدولي وكانت متجهة الى المملكة العربية السعودية – الدمام، فيما التحقيق جار.

وفي هذا السياق، يهنىء وزير الداخلية العميد محمد فهمي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، على جهودها في الكشف عن المهربين وتوقيفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام