الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .

*الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

– السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ،ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا إلى متوسط أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %

– حال البحر: منخفض الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية