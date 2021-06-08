ستولتنبرغ: التعاون الروسي الصيني الجديد يهدد الناتو

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن النظام العالمي القائم على قواعد التعددية، مهدد بالخطر.

وقال في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن “روسيا والصين انخرطتا مؤخرا في تعاون مكثف بشكل متزايد، على الصعيدين السياسي والعسكري، وهذا بعد جديد وتحد خطير للحلف”.

وأضاف: “موسكو وبكين تنسقان مواقفهما أكثر فأكثر في منظمات الأمم المتحدة، كما تنفذان تدريبات عسكرية مشتركة وتقومان بتجارب لرحلات جوية بعيدة المدى بالطائرات المقاتلة وعمليات بحرية، فضلا عن تبادل مكثف للخبرات في أنظمة الأسلحة والتحكم في الإنترنت”.

وتابع: “حلف الناتو هو تحالف بين أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن يجب علينا أن نتكيف مع بيئة أمنية عالمية تنافسية بشكل متزايد”، مؤكدا استعداد الحلف لـ”التحدي”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن “نجاح الحلف ينبع من القدرة على التكيف مع عالم متغير، وبعد هجمات الـ11 من سبتمبر وغيرها، ظهرت تهديدات جديدة سنتفاعل معها بالطبع”.

المصدر: وكالات