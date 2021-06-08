السيد نصرالله: ما يجري في فلسطين يجب أن يُواكب من كل الأمة وكل من يتحمل المسؤولية الإيمانية تجاه فلسطين ومقدساتها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 18:24

السيد نصرالله: ما يجري في فلسطين يجب أن يُواكب من كل الأمة وكل من يتحمل المسؤولية الإيمانية تجاه فلسطين ومقدساتها

منذ 15 mins 8 June، 2021
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