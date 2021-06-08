الشرطة الأوسترالية: مئات الموقوفين في أكثر عملية أمنية دولية تطورا ضد الجريمة المنظمة

أعلنت الشرطة الأوسترالية اليوم أن “الشرطة الدولية (إنتربول) نفذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي الأكثر تطورا في العالم لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم”، مشيرة إلى أن “عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا الإنجاز في أوستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات”، بحسب ما افادت وكالة “فرانس برس”.

وتابعت الشرطة الفدرالية الأوسترالية ان “تحالفا من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة، ما سمح للشرطة بالاطلاع على رسائلهم المشفرة وتنفيذ هذه الاعتقالات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية