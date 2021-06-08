تركيا: نهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن “بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل”.

وفي تغريدة عبر “تويتر” حول لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى باريس، أوضح تشاووش أوغلو أنه “بحث مع لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية”.

وأضاف: “نهدف إلى تعزيز علاقاتنا مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل”.

ويجري تشاووش أوغلو، زيارة بدأت الأحد إلى باريس تلبية لدعوة لودريان تستغرق يومين.

المصدر: وكالة الاناضول