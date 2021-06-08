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June 8 2021 - 04:24

كورونا في مصر.. تسجيل 782 إصابة و47 وفاة جديدة

منذ 1 ساعة 8 June، 2021
كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة، مقارنة مع 801 إصابة و43 وفاة أمس الأحد.

وأشار المتحدث باسم الصحة خالد مجاهد إلى أن إجمالي إصابات كورونا بلغ 268754 منها 197281 حالة تماثلت للشفاء و15399 وفاة.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن “مصر في مرحلة انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا”، مرجحة انخفاض الإصابات بحلول الصيف وخروج المواطنين إلى الأماكن المفتوحة.

وقالت: “كورونا أضافت إلى القطاع الصحي أمورا لم تكن لتتحقق خلال 10 سنوات، ومنها العلم والمثابرة والإخلاص وإيجاد الحلول”.

ودعت المواطنين للتوجه إلى الأماكن المفتوحة، لأن الأمر “يقلل نسب الإصابات بشكل كبير”، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن الحصول على اللقاحات.

المصدر: وكالة رويترز

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