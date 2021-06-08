كورونا في البرازيل.. 37156 إصابة وأكثر من 1000 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد تسجيل 37156 إصابة و1010 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وورد في بيانات وزارة الصحة أن البرازيل سجلت 16 مليونا و984218 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 474414.

والبرازيل الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث عدد الوفيات.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 173.27 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭.873290

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الوفيات والإصابات، حيث سجلت لغاية اليوم 33524064 إصابة، و597310 حالات وفاة.

وفي المرتبة الثانية عالميا حلت الهند بتسجيل 28809339 إصابة، و346759 حالة وفاة.

المصدر: وكالة رويترز