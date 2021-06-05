العدو الاسرائيلي يواصل الاعتداء على أهالي القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 5 2021 - 16:54

العدو الاسرائيلي يواصل الاعتداء على أهالي القدس المحتلة

منذ 51 mins 5 June، 2021
العدو الاسرائيلي333
عربي وإقليمي - فلسطين

واصلت قوات العدو الاسرائيلي السبت استفزاز الاهالي في بلدة سلوان المقدسية في سياق محاولات الاستيلاء على حي بطن الهوى الذي يصل الضفة الغربية بالقدس المحتلة.

وقد دارت مواجهات بين أبناء الحي والجنود الصهاينة الذين أقدموا على هدم خيمة اعتصام والاعتداء على المتواجدين فيها بواسطة قوات كبيرة اقتحمت الخيمة وأمطرت المكان بالقنابل الصوتية، واعتقلت شابين بعد ضربهما خلال تواجدهما في المكان.

وتزامن الاقتحام مع وصول عشرات المشاركين في ماراثون القدس من حي الشيخ جرَّاح دعما لأهالي الحي ومنه إلى حي بطن الهوى.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة