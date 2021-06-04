ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير :رفع السفارة الأمريكيّة في البحرين “علم المثليّين” مسّ بقيم الشعب

اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين أن”رفع علم المثليّين على السفارة الأمريكيّة في المنامة هو عدوان على الأديان السماويّة واستفزاز لمشاعر شعب البحرين المسلم”.

واعتبر الإئتلاف في بيان ان”الولايات المتحدة تثبت على الدوام استكبارها وغرورها، عبر اعتمادها أساليب مخزية سترتدُّ عليها سلبًا، وما الخطوة الاستفزازيّة التي أقدمت عليها في عاصمة العروبة والإسلام المنامة برفع علم «المثليّين» إلى جانب علمها إلّا ضرب من ضروب المسّ بمشاعر شعب البحرين والقيم الحميدة للإسلام والأديان السماويّة، وهي تدلّ بوضوح على نيّات مبطّنة بزرع بذور الانحراف في مجتمعنا”.

وختم”ان شعب البحرين بأكمله يرفض هذه الخطوة ويستنكرها، فهي اعتداء على الدين والخُلق الإنسانيّة الرفيعة، وعلى إدارة بايدن أن تكفّ عن هذه التصرّفات الوقحة، وتقديم الاعتذار لشعب البحرين الذي لن يقبل أن تكون أرضه الإسلاميّة ساحةً للشواذ، ولن يرضى بالاعتداء على سيادته وقيمه ومبادئه ودينه.

المصدر: ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير