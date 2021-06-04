رياض سلامه: الدولار 12 الف للمصارف على منصة Sayrafa على ان تبيعها بسعر 12,120

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في بيان اليوم، “ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

واشار الى انه “استنادا الى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية نهار الاربعاء الواقع في 9 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 حزيران 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصرا”.

وأعلن ان “مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 10 مليون دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة Sayrafa”، مشيرا الى انه “تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين تطبيق التعاميم ذات الصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام