ظريف يرد على حرمان الأمم المتحدة إيران من التصويت في اجتماع أممي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2021 - 02:46

ظريف يرد على حرمان الأمم المتحدة إيران من التصويت في اجتماع أممي

منذ 1 ساعة 4 June، 2021
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
ايران - عربي وإقليمي

احتج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حرمان الأمم المتحدة بلاده من حق التصويت في اجتماع أممي.

وقال ظريف في تغريدة له على “تويتر”: “الشيء الذي لم يؤخذ في نظر الاعتبار الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة، التي منعت إيران من دفع الأموال لشراء المواد الغذائية فما بالك بدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة”.

وأشار إلى أنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونبه ظريف إلى أنه باستطاعة الأمم المتحدة أن تأخذ مستحقاتها من 110 مليون دولار التي قامت الولايات المتحدة بقرصنتها وسرقتها.

المصدر: وكالات

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